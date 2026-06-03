POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Durch Auto verletzt
Main-Tauber-Kreis (ots)
Niederstetten: Zwischen Wand und Pkw eingeklemmt
Schwere Verletzungen erlitt ein 26-Jähriger am Mittwochvormittag in Niederstetten. Der Mann stellte seinen Mercedes Sprinter gegen 10:30 Uhr in der Triensbachstraße ab. Anschließend lief er vor seinen Pkw, welcher aus unbekanntem Grund nach vorne rollte und ihn an einer Gebäudefassade einklemmte. Der Mann konnte sich selbständig befreien und den Rettungsdienst informieren.
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