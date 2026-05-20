Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Mofafahrer

Kahren (Saarburg) (ots)

Am Mittwoch, den 20.05.2025 ereignete sich gegen 18:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L132 in dem Saarburger Stadtteil Kahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Mofafahrer die L132 aus Kahren in Fahrtrichtung Merzkirchen. Vor einer langgezogenen Linkskurve kam dem Mofafahrer ein PKW auf seiner Fahrspur entgegen, im Zuge des seines Ausweichmanövers stürzte der Zweiradfahrer in den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Durch den Sturz wurde der Fahrer leichtverletzt und später mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Das entgegenkommende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen braunen Mercedes-Benz PKW, älteren Baujahres handeln, nähere Informationen sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet etwaige Augenzeugen die Angaben zu dem Unfallhergang bzw. dem entgegenkommenden Mercedes machen können, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, unter der untenstehenden Telefonnummer, in Verbindung zu setzen. Die Fahrbahn wurde für die Zeit der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde vollgesperrt. Im Einsatz befand sich eine Streife der Polizeiinspektion Saarburg, der Rettungsdienst mit Rettungswagen und Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber der ADAC-Luftrettung.

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