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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Konz (ots)

Am Mittwoch, den 20.05.2026, gegen 15:15 Uhr, kam es in der Granastraße auf Höhe der Hausnummer 24 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 11-jährigen Kind.

Das Kind beging hierbei den rechtsseitigen Gehweg in der Granastraße in Richtung Schillerstraße, als ein unbekannter PKW aus der dortigen Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Folglich übersah die Fahrerin des PKW das Kind und es kam zur Kollision. Hierbei wurde das Kind durch eine Schürfwunde am Knie und Ellenbogen leicht verletzt. Die Fahrerin des PKW erkundigte sich zunächst nach dem Zustand des Kindes an der Unfallörtlichkeit und verließ diese daraufhin, ohne hiesige Polizeiwache in Kenntnis zu setzen.

Die Polizeiwache Konz bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06501/9268-0 oder pwkonz@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Konz

Telefon: 06501/9268-0
pwkonz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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