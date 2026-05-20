POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem PKW

Saarburg (ots) - Am Dienstag, den 19.05.2026, zwischen 06:15 Uhr und 14:50 Uhr ereignete sich in der Graf-Siegfried-Straße, in Höhe des Kreiskrankenhaus Saarburg, ein Verkehrsunfall, bei dem ein parallel zur Fahrbahn parkender PKW beschädigt wurde. Der Schaden wurde vermutlich durch einen blaufarben PKW verursacht, der sich im Anschluss unerlaubt von Unfallstelle entfernte. Durch die Kollision ist an dem bereits ...

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