POL-PDTR: Große Suchaktion nach Mann in hilfloser Lage mit glücklichem Ausgang

Leiwen (ots) - Am Montag, dem 18.05.2026, ereignete sich zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Detzemer Straße in Leiwen eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der geschädigte Pkw war in Höhe der Hausnummer 2 am rechten Fahrbahnrand geparkt. Vermutlich kollidierte der Unfallverursacher beim Vorbeifahren mit dem geparkten Fahrzeug. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. In ...

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