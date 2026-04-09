Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Fahrzeugdiebstähle in einer Nacht - Zeuge beobachtet Täter

Hagenow/Wittenburg/Wöbbelin (ots)

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim haben unbekannte Täter in der Nacht zu heute zwei Fahrzeuge entwendet. Zudem versuchten sie, einen weiteren Pkw zu stehlen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen gestern Abend gegen 19:30 Uhr zwei bislang unbekannte Täter versucht haben, einen Ford Kuga zu entwenden. Ein Zeuge beobachtete die beiden dunkel gekleideten Männer dabei, wie sie offenbar versuchten, den vor einem Mehrfamilienhaus im Schellenkamp abgestellten Ford zu stehlen. Als dies offensichtlich misslang, flüchteten sie nach Angaben des Zeugen mit einem silberfarbenen VW Passat mit polnischem Kennzeichen.

Gegen 03:45 Uhr wurde der Polizei der Diebstahl eines weiteren Fahrzeugs in Wittenburg gemeldet. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Straße "Am Mühlenteich" abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter dort ebenfalls einen Ford Kuga (Baujahr 2016).

In Wöbbelin kam es in derselben Nacht zum Diebstahl eines Ford Nugget. Das Fahrzeug wurde gegen 01:30 Uhr aus der Straße "Achtern Knick" entwendet.

Die Gesamtschadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen im oberen fünfstelligen Bereich.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Fahrzeuge und die Täter bislang nicht festgestellt werden. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem silberfarbenen VW Passat mit polnischem Kennzeichen machen?

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