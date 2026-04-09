Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrüche in Fahrzeuge - Polizei rät erneut: "Nichts im Wagen - keine Klagen"

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Rostock (ots)

In den vergangenen Tagen ist es im Raum Rostock erneut zu Diebstählen aus abgestellten Fahrzeugen gekommen. Seit dem 04. April musste die Polizei unter anderem in den Bereichen Damerower Weg, in der Rostocker Innenstadt sowie in Warnemünde Anzeigen aufnehmen, nachdem unbekannte Täter Wertgegenstände aus Pkw entwendet hatten.

Zuletzt meldete sich am gestrigen späten Nachmittag eine Geschädigte bei der Polizei und gab an, dass die Seitenscheibe ihres in der Straße Am Pulverturm abgestellten Fahrzeugs eingeschlagen worden sei. Aus dem Innenraum wurde ein zurückgelassener Rucksack entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

In weiteren Fällen konnten Täter sogar auf unverschlossene Pkw zugreifen. Die Nutzer hatten ihre Fahrzeuge nur kurzzeitig verlassen und nicht verschlossen, während persönliche Gegenstände offen im Fahrzeuginneren zurückgelassen wurden. Täter benötigen selbst beim gewaltsamen Eindringen oftmals nur wenige Sekunden, um an Wertgegenstände zu gelangen und sich anschließend vom Tatort zu entfernen.

Die Polizei Rostock weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, schon vermeintlich geringe oder nur kurzzeitig zurückgelassene Gegenstände können für Täter einen Anreiz darstellen. Lassen Sie grundsätzlich keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab, auch bei kurzer Abwesenheit. Achten Sie darauf, dass Fenster, Türen und Schiebedächer vollständig geschlossen sind. Parken Sie möglichst an gut beleuchteten und belebten Orten.

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