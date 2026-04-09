Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verdacht des Verwendens verfassungswidriger Zeichen in Warnemünde

Rostock (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 08.April 2026, wurde die Polizei gegen 13:15 Uhr durch mehrere Zeugen telefonisch informiert, dass aus einer Gruppe von augenscheinlich alkoholisierten Männern heraus eine Person wiederholt verfassungswidrige Zeichen zeigen und entsprechende Parolen rufen soll.

Eingesetzte Polizeikräfte des Polizeireviers Lichtenhagen konnten die beschriebene Personengruppe kurze Zeit später im Bereich eines Getränkestandes in der Straße Am Bahnhof feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Nach ersten Errmittlungen steht ein 48-jähriger deutscher Tatverdächtiger im Verdacht, die beschriebenen Handlungen begangen zu haben.

Der Mann zeigte sich gegenüber der Polizei unkooperativ und widersetzte sich den Maßnahmen, weshalb die Beamten ihn zu Boden bringen und fesseln mussten.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens verfassungswidriger Zeichen sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 48-jährigen Deutschen aufgenommen.

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