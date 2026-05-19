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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Leiwen (ots)

Am Montag, dem 18.05.2026, ereignete sich zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Detzemer Straße in Leiwen eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der geschädigte Pkw war in Höhe der Hausnummer 2 am rechten Fahrbahnrand geparkt. Vermutlich kollidierte der Unfallverursacher beim Vorbeifahren mit dem geparkten Fahrzeug. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

In unmittelbarer Tatortnähe wurde die Spiegelabdeckung eines etwa drei Jahre alten Fahrzeugs aufgefunden. Die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrzeugtyps dauern derzeit an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Tel.: 06502 / 91570

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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