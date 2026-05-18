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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus auf dem Verkehrsübungsplatz in Hermeskeil

Trier (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen dem 13.05. und 18.05.2026 unbefugt Zugang zum Gelände der Jugendverkehrsschule im Labachweg. Hierzu überwanden die Täter den umfriedenden Zaun der Anlage. Auf dem Schulungsgelände wurden anschließend vier Ampelanlagen der Jugendverkehrsschule mutwillig beschädigt bzw. zerstört. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben können, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Nummer 06503/9150-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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