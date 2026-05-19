Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Beschädigung einer Schranke am Bahnübergang

Saarburg (ots)

Am Montag, den 18.05.2026, um 14:09 Uhr beschädigte ein Sattelzug mit grünem Anhänger eine Bahnschranke am Bahnübergang in der Brückenstraße in Saarburg. Der LKW soll den Bahnübergang, vermutlich bei bereits eingeschaltetem roten Lichtsignals, überquert haben. Hierbei sei der Auflieger des LKW mit der sich senkenden Bahnschranke kollidiert. Durch die Kollision wurde die Bahnschranke beschädigt. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges konnte nicht abgelesen werden. Der Auflieger soll die Aufschrift "WSG" getragen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell