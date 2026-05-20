POL-PDTR: Graffiti auf Sprinter
Trier (ots)
Von Dienstag, den 19.05.2026 auf Mittwoch, den 20.05.2026 kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an einem Pkw, Mercedes Sprinter Farbe Weiß, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Johannisstraße Ecke Metzelstraße in Trier abgestellt war. Durch den oder die unbekannten Täter wurde in blauer Farbe die Aufschrift "RLP" auf das Heck aufgesprüht. Hinweise nimmt die Polizeiwache Trier unter der Tel.: 0651-983-44250 oder pwtrier@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Trier
Telefon: 0651-98344250
pwtrier@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell