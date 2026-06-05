Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mountainbike-Fahrer erliegt seinen Verletzungen

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Elztal-Rittersbach: 58-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Ein 58 Jahre alter Mountainbike-Fahrer, welcher am Montag, 01. Juni 2026, in Elztal stürzte, ist am Mittwoch, 03. Juni 2026, in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen (siehe Pressemitteilung des PP Heilbronn vom 02.06.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6286752).

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