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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mountainbike-Fahrer erliegt seinen Verletzungen

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Elztal-Rittersbach: 58-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Ein 58 Jahre alter Mountainbike-Fahrer, welcher am Montag, 01. Juni 2026, in Elztal stürzte, ist am Mittwoch, 03. Juni 2026, in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen (siehe Pressemitteilung des PP Heilbronn vom 02.06.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6286752).

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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