Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Aufklärung von Verletzungen, Spielhallenkontrollen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Herkunft der Verletzungen geklärt

Eine 16-Jährige wurde in der Nacht auf Dienstag mit schweren Verletzungen aufgefunden, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6287518. Zwischenzeitlich konnte durch die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim ermittelt werden, dass sich die Jugendliche die Verletzungen beim Sturz von einem Gebäude selbst zuzog. Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.

Wertheim: Spielhallen kontrolliert

Zwischen und 10 und 13 Uhr wurden am Mittwoch Spielhallen im Bereich Wertheim kontrolliert. Dabei wurden gemeinsam mit dem Ordnungsamt Wertheim 16 Verstöße festgestellt und in allen Fällen Ordnungswidrigkeiten angezeigt.

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