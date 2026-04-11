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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Taschendiebstahl in Bekleidungsgeschäft

Ludwigshafen (ots)

In den Abendstunden des 10.04.2026 kam es im Bekleidungsgeschäft in der Rheingalerie in Ludwigshafen zu einem Taschendiebstahl. Die Anzeigenerstatterin bewahrte ihren Geldbeutel in ihrer Handtasche auf. Noch während des Aufenthalts in dem Geschäft bemerkte sie, dass der Verschluss der Tasche geöffnet, und der Geldbeutel herausgenommen wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Taschendiebstahls. Haben Sie verdächtige Personen wahrgenommen oder sogar die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Achten Sie darauf, dass sie Ihre Wertgegenstände sicher aufbewahren und am besten eng am Körper tragen, um den Tätern ihr Vorhaben zu erschweren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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