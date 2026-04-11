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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl eines Motorradkennzeichens

Ludwigshafen (ots)

Bereits am Donnerstag, den 09.04.2026 im Zeitraum von etwa 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr wurde im Parkhaus "Tor 7" der Firma BASF das Kennzeichenschild eines geparkten Motorrads entwendet. Die Befestigung wurde durch die bislang unbekannten Täter dabei beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Haben Sie die Tat beobachtet oder etwas Verdächtiges wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621-963-24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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