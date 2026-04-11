POL-PDLU: Diebstahl eines Motorradkennzeichens

Speyer (ots) - Zunächst befuhr gegen 11:55 Uhr eine 34-jährige Fahrzeugführerin die Industriestraße in Richtung des Industriegebiets. Als sie nach links auf das Gelände einer dort ansässigen Bäckerei abbiegen wollte, übersah sie den von links kommenden 59-jährigen Radfahrer auf einem Rennrad und kollidierte im Einmündungsbereich mit diesem. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht am Knie, an dem er ...

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