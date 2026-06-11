Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Verdacht der Brandstiftung - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, in der Nacht zum 03.01.2026 einen Mercedes-Benz Camper (Modell Marco Polo) auf der Brucknerstraße in der Bonner Weststadt in Brand gesetzt zu haben.

Der Tatverdächtige wurde unweit des Tatortes von einer Videokamera aufgezeichnet und ist eventuell am Gangbild zu erkennen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung führten bislang nicht zur Identifizierung des Mannes. Deshalb fahndet die Bonner Polizei jetzt auf richterlichen Beschluss öffentlich nach dem Unbekannten.

Bilder und ein kurzes Video sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/206334 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

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