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Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Niederdollendorf: Straßenraub am Rheinufer - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Mittwoch (10.06.2026) kam es zu einem Straßenraub am Rheinufer in Königswinter-Niederdollendorf. Zur Tatzeit gegen 23:30 Uhr bedrohten zwei bislang unbekannte Täter dort ein junges Paar mit einem Messer. Die Männer, die sich zur Tatausführung mit einer schwarzen Maske maskiert hatten, forderten die Geschädigten auf ihre Wertsachen herauszugeben. In der Folge wurden sowohl der 27-jährige Mann, als auch die 23-jährige Frau nach Wertgegenständen abgesucht. Letztlich nahmen die Unbekannten Schlüssel und Kopfhörer an sich und flüchteten in Richtung der Hauptstraße.

Durch Zeugen kann einer der Täter wie folgt beschrieben werden:

   - Etwa 17 Jahre alt, ca. 160-170cm groß, schmale Statur, trug 
     dunkle Jacke und eine Jeanshose

Das Kriminalkommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Wer im Tatzeitraum am Rheinufer und im weiteren Verlauf im Bereich der Hauptstraße verdächtige Feststellungen gemacht hat, wird gebeten sich bei den Ermittlern zu melden. Hinweise werden telefonisch unter der 0228-150 oder per Mail an kk14.bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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