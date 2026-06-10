Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Pennenfeld: Berauschter Autofahrer fährt Kind auf Fahrrad an und versucht zu flüchten

Bonn (ots)

Ein leicht verletztes Kind war die Folge eines Verkehrsunfalls in Bonn-Pennenfeld am Dienstagnachmittag (09.06.2026). Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 24-jährige Fahrer eines Fords gegen 16:00 Uhr die Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Bad Godesberg. An einer roten Ampel bremste er zu spät und erfasste mit seinem Auto einen 9-jährigen Fahrradfahrer, der zu Boden stürzte. Nach Zeugenaussagen überquerte der Junge die Straße auf dem Fußgängerüberweg bei Grünlicht. Durch den Aufprall wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und musste von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort versorgt werden.

Während der Unfallaufnahme durch Streifenwagenbesatzungen der Wache Bad Godesberg rannte der Unfallverursacher plötzlich in Richtung der Hans-Böckler-Allee davon. Dabei überquerte er mehrere Fahrstreifen, weshalb unbeteiligte Autofahrer einen Zusammenstoß nur mit Gefahrenbremsungen vermeiden konnten. In einer Grünanlage auf der Zeppelinstraße konnte der 24-Jährige von den nacheilenden Polizisten schließlich gestellt werden.

Der Mann zeigte im gesamten Einsatzverlauf zahlreiche körperliche Ausfallerscheinungen, weshalb sich der Verdacht ergab, dass er unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Auch beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Polizisten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an.

Der 24-Jährige muss sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung, Verkehrsgefährdung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Ihm wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge bis auf Weiteres untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Zudem wurde ein Bericht an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Eignung oder Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen gefertigt.

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