POL-BN: Bonn-Vilich: 48-Jähriger nach Ladendiebstahl festgenommen
Bonn (ots)
Im Polizeigewahrsam endete der Montag (08.06.2026) für einen 48-jährigen mutmaßlichen Ladendieb. Er soll gegen 17:15 Uhr versucht haben, Drogerieartikel im Wert von rund 200,- Euro aus einem Geschäft an der Gerhardstraße in Bonn-Vilich zu entwenden, wurde dabei jedoch vom Personal beobachtet und gestellt.
Hinzugerufene Beamte der Bonner City-Wache nahmen den Mann, der aktuell ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, vorläufig fest. Der 48-Jährige, der bereits einschlägig polizeibekannt ist, wurde in das Polizeigewahrsam gebracht.
Die weiteren Ermittlungen, die durch das zuständige Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei geführt werden, dauern an.
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