Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Alleinunfall

Bonn (ots)

Zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden musste am Sonntagmorgen (07.06.2026) ein 34-jähriger E-Scooter-Fahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Mann gegen 08:20 Uhr die Endenicher Straße und stürzte ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Der Mann, der sich bei dem Unfall Verletzungen zuzog, konnte von aufmerksamen Zeugen vor Eintreffen des Krankenwagens erstversorgt werden.

An der Unfallstelle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 34-Jährigen, der auf dem Roller mit einer Bierflasche unterwegs war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Aus diesem Grund musste der Mann im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei geführt.

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