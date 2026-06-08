Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Polizei-Mobil in Meckenheim - Kriminalpolizei berät vor Ort -

Bonn (ots)

Am Donnerstag, 11. Juni 2026, ist das Polizei-Mobil der Bonner Polizei vor Ort in Meckenheim. In der Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr stehen die Beamten des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz auf dem Kirchplatz an der Hauptstraße (an der Kirche) für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich kostenlos und unverbindlich zu verschiedenen Themen der Kriminalprävention informieren. Schwerpunkte der Beratung sind unter anderem der Schutz vor Wohnungseinbrüchen, Sicherheitstipps für die Urlaubszeit sowie Präventionsmaßnahmen gegen Betrugsdelikte, insbesondere zum Nachteil älterer Menschen. Die Expertinnen und Experten der Kriminalpolizei beantworten Fragen, geben praktische Tipps und informieren über Möglichkeiten, sich wirksam vor Straftaten zu schützen.

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