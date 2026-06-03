Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Vermisster 86-Jährige wurde angetroffen

Alfter (ots)

Die Fahndung nach dem vermissten 86-jährigen Mann aus Alfter (siehe dazu unsere Meldung vom 02.06.2026, 15:31 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6287063) kann zurückgenommen werden. Er wurde am Mittwochnachmittag (03.06.2026) von einem Zeugen am Waldrand zwischen Heppertsweg und Katzenlochbach in Alfter angetroffen. Nach einer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde der 86-Jährige in eine Klinik gebracht.

Hinweis: Mit dem Antreffen des Vermissten ist der Grund für die weitere Veröffentlichung seiner Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken hinfällig geworden.

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