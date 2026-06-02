Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: 86-jähriger Mann vermisst - Polizei sucht nach Werner Georg R.

Alfter (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach dem 86-jährigen Werner Georg R. aus Alfter. Der Vermisste wurde zuletzt am Dienstagmorgen (02.06.2026) um 04:00 Uhr an seiner Wohnanschrift gesehen. Zu diesem Zeitpunkt soll er die Wohnung am Görreshof verlassen haben, um mit seinem Hund mittels Fahrrad "Gassi" zu fahren.

Üblicherweise fährt der Vermisste dabei circa 30 Minuten durch den Kottenforst in Richtung Heimerzheim. Nachdem der 86-Jährige heute Morgen nicht zurückkehrte, fuhren Angehörige die übliche Route selbst ab und erstatteten im Anschluss Vermisstenanzeige.

Von der Polizei eingeleitete Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Da eine Gefährdung oder hilflose Lage aufgrund einer beginnenden Demenz nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Werner Georg R. wird wie folgend beschrieben:

Etwa 1,66 m groß - untersetzt - lichtes Haar mit Wunde am Kopf (ca. 2 Wochen alte Naht am Kopf) - Rauschebart, weiß - meist graue Kappe - schwarze Jacke - schwarze Hose - unterwegs mit einem schwarzen Damenrad der Marke Cube und seinem Hund, einem braunen Labradoodle, auf dem Halsband steht "Leon".

Ein Foto des Vermissten ist unter https://polizei.nrw/fahndung/205486 im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell