Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 29-Jähriger nach Ladendiebstahl in Haft

Bonn (ots)

Im Polizeigewahrsam endete der Samstag (30.05.2026) für einen 29-jährigen mutmaßlichen Ladendieb. Er soll gegen 14:45 Uhr versucht haben, Parfüm im Wert von rund 600,- Euro aus einem Geschäft in der Bonner Sternstraße zu entwenden, wurde dabei jedoch vom Personal beobachtet und gestellt.

Hinzugerufene Beamte der Wache GABI nahmen den Mann, der aktuell ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, vorläufig fest. Der 29-Jährige, der bereits polizeibekannt ist, wurde zunächst in das Polizeipräsidium gebracht, wo die Kriminalwache erste Ermittlungen gegen ihn aufnahm.

Am Sonntag (31.05.2026) wurde der Tatverdächtige dann auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einer Eildienstrichterin vorgeführt. Er befindet sich nunmehr zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens in Hauptverhandlungshaft.

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