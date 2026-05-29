Polizei Bonn

POL-BN: Benefizveranstaltung 29. Juli im Roten Saal des Polizeipräsidiums Bonn

Bonn (ots)

Benefizveranstaltung zugunsten der Stiftung Gemeindepsychiatrie

Am Mittwoch dem 29.07.2026, veranstaltet der Kultur- und Krimiverein eine Benefizveranstaltung zugunsten der Stiftung Gemeindepsychiatrie, bei der Polizeipräsident Frank Hoever als Botschafter aktiv ist.

Der Verein präsentiert an diesem Abend den Erfolgsautor und Journalisten Jochen Rausch, der unter anderem aus seinem Buch "Trieb" lesen wird. Jochen Rausch hat etwas zu erzählen - freuen Sie sich auf einen kurzweiligen Abend.

Der Erlös des Abends kommt der Stiftung Gemeindepsychiatrie zugute. Die Karten kosten 10 Euro das Stück.

Der Abend von einem klassischen Duo mit Krimi- und Filmmusik begleitet - lassen Sie sich überraschen.

Die Karten sind erhältlich bei der Buchhandlung Max & Moritz, Tel.: 0228 443680, Adrianstraße 163 in 53227 Bonn und bei der Polizei, Tel.: 0228 15-1036; Kulturverein.bonn@polizei.nrw.de

Termin: 29.Juli 2026

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen

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