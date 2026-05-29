Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Polizei-Mobil in Bonn-Innenstadt am 3. Juni 2026 - Kriminalpolizei berät vor Ort -

Bonn (ots)

Terminhinweis: Polizei-Mobil in Bonn-Innenstadt - Kriminalpolizei berät vor Ort - Am Mittwoch, den 03. Juni 2026, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort in die Bonner Innenstadt ein. Das Polizei-Mobil steht in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Marktplatz und bietet die Möglichkeit, sich zum Thema wie z.B. Einbruchsschutz oder anderen wichtigen Anliegen zu informieren. Die Berater und Beraterinnen des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz stehen gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung.

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