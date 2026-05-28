Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 29-Jähriger schwer verletzt aufgefunden - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (28.05.2026) erhielt die Bonner Polizei gegen 02:05 Uhr von einem Zeugen Kenntnis über eine verletzte Person in der Wesselstraße. Eine Streifenwagenbesatzung der Bonner City-Wache traf vor Ort auf einen am Boden liegenden Mann mit einer blutenden Kopfverletzung. Durch den Rettungsdienst wurde der zunächst nicht ansprechbare Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Hier ergaben sich Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung. Nach der Spurenlage vor Ort befindet sich der mutmaßliche Tatort in der Kaiserpassage. Durch die Kriminalwache wurde noch in der Nacht eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Wer im Tatzeitraum in der Kaiserpassage oder auf der Wesselstraße verdächtige Feststellungen gemacht hat, wird gebeten sich bei den Ermittlern zu melden. Hinweise werden telefonisch unter der 0228 - 15 0 oder per Mail an kk14.bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

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