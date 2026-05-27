POL-BN: Fahndungsrücknahme: Vermisste 63-Jährige wurde angetroffen
Bonn (ots)
Die Fahndung nach der vermissten 63-jährigen Frau aus Tannenbusch (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6276984) kann zurückgenommen werden. Sie wurde am Mittwoch (27.05.2026) in Rheinland-Pfalz nach einem Fahrradunfall in ein Krankenhaus eingeliefert und wird dort stationär behandelt.
Hinweis: Mit dem Antreffen der Vermissten ist der Grund für die weitere Veröffentlichung ihres Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken hinfällig geworden.
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