Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Heimerzheim: 35-Jähriger muss nach Trunkenheitsfahrt Blutprobe abgeben - Erhebliche Menge an Drogen in der Beintasche führen zur Festnahme

Bonn (ots)

Ursprünglich wegen eines Nachbarschaftsstreits wurden Streifenwagenbesatzungen der Polizeiwachen Rheinbach/Meckenheim und Duisdorf am Dienstagabend (26.05.2026), gegen 22:10 Uhr, in die Ahrstraße nach Swisttal-Heimerzheim alarmiert. Vor Ort konnten zunächst drei beteiligte Personen angetroffen werden. Während der Sachverhaltsaufnahme erschien außerdem ein 35-Jähriger mit seinem E-Scooter, der vor Eintreffen der Polizei ebenfalls Beteiligter des Streitgeschehens gewesen sein soll.

Da der Mann am Hüftgürtel ein Messer trug, wurde er von den Beamten zunächst zu Boden gesprochen und fixiert. Bei der Durchsuchung seiner Hosentaschen konnte festgestellt werden, dass er rund 210 Gramm Methamphetamin mit sich führte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von rund 1,3 Promille. Da der Tatverdächtige zuvor auf seinem E-Scooter unterwegs war, wurde ihm im Polizeipräsidium eine Blutprobe entnommen.

Der Beschuldigte, der bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten und auch verurteilt worden ist, wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren unter anderem wegen einer Trunkenheitsfahrt und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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