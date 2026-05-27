Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Oberkassel: Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt - Mit Haftbefehl gesuchter Tatverdächtiger stellte sich - Meldung -3-

Bonn, Köln (ots)

Der 20-jährige Tatverdächtige, der am Samstagnachmittag (23.05.2026) auf der Dollendorfer Allee in Bonn-Oberkassel mit seinem Audi gezielt eine 48-jährige Frau angefahren haben soll und nach dem die Polizei seit Sonntag (24.05.2026) öffentlich gefahndet hatte, befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

Er war am Dienstagnachmittag (26.05.2026) in Begleitung eines Rechtsbeistandes auf der Polizeiwache Köln-Kalk erschienen und mit Untersuchungshaftbefehl festgenommen worden. Ermittler der Mordkommission brachten ihn ins Bonner Polizeipräsidium. Bislang hat sich der 20-Jährige nicht zum Tatgeschehen eingelassen. Die weitere Veröffentlichung der Fotos des Mannes in den Medien ist damit hinfällig geworden.

Am heutigen Mittwoch (27.05.2026) soll der 20-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen gegen ihn dauern weiter an.

In dieser Sache bisher veröffentlichte Pressemeldungen:

Meldung -1- v. 23.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6280629

Meldung -2- v. 24.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6280966

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