Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 02.02.2026, in den frühen Abendstunden streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Steinackerstraße geparkten PKW Opel Combo. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des Opel in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte sich auf ca. 200.- Euro belaufen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

