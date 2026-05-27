Polizei Bonn

POL-BN: Rücknahme Foto-Fahndung: Polizei bat nach Körperverletzungsdelikt um Hinweise zu unbekanntem Mann - Tatverdächtiger konnte ermittelt werden

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndete mit Fotos nach einem zunächst unbekannten Mann, dem vorgeworfen wurde, am 17.08.2024 ein Körperverletzungsdelikt gegen einen Geschädigten begangen zu haben (siehe hierzu Pressemeldung vom 08.05.2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6271594).

Der abgebildete Mann konnte ermittelt werden. Die Fotofahndung wird daher zurückgenommen.

Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 14 dauern weiter an.

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