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Polizei Bonn

POL-BN: Drohanruf führte zu Polizeieinsatz an Gesamtschule in Bornheim-Merten

Bornheim (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag (28.05.2026) kam es zu einem größeren Polizeieinsatz an der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Bornheim-Merten.

Gegen 13:30 Uhr ging bei der Schule eine telefonische Drohung ein. Parallel zu dem Anruf setzte die Schule bereits die Leitstelle der Bonner Polizei über die Drohung in Kenntnis.

Nach Eingang der Meldung wurden sofort zahlreiche Einsatzkräfte zu dem Schulkomplex an der Beethovenstraße beordert. Sie betraten und überprüften die Schulgebäude sowie das Gelände.

Im Zuge dieser Maßnahmen und der zeitgleichen polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine Gefahrensituation.

Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte wurden anschließend vor Ort von geschultem Personal betreut.

Der Einsatz konnte gegen 17:40 Uhr beendet werden.

Während des Polizeieinsatzes kam es rund um den Schulkomplex zu Verkehrssperrungen.

Das Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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