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Polizei Bonn

POL-BN: Polizeieinsatz an Schule in Bornheim-Merten

Bornheim (ots)

Die Bonner Polizei ist derzeit an der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Bornheim-Merten im Einsatz. Aufgrund einer gegen 13:30 Uhr eingegangenen telefonischen Drohung kontrolliert die Polizei derzeit das Schulgelände und steht mit den Verantwortlichen der Schule in Kontakt. Bislang haben sich keine konkreten Anhaltspunkte für eine Gefahrensituation ergeben. Zeitgleich wurden kriminalpolizeiliche Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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