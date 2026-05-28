POL-BN: Polizeieinsatz an Schule in Bornheim-Merten

Bonn (ots) - In der Nacht auf Donnerstag (28.05.2026) erhielt die Bonner Polizei gegen 02:05 Uhr von einem Zeugen Kenntnis über eine verletzte Person in der Wesselstraße. Eine Streifenwagenbesatzung der Bonner City-Wache traf vor Ort auf einen am Boden liegenden Mann mit einer blutenden Kopfverletzung. Durch den Rettungsdienst wurde der zunächst nicht ansprechbare ...

mehr