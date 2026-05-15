Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei warnt: Trickdiebe in Siegen unterwegs -#polsiwi

Siegen (ots)

Einer aufmerksamen Seniorenbetreuerin ist es zu verdanken, dass zwei Trickdiebe ohne Beute flüchten mussten.

Am Mittwochmorgen (13. Mai) klingelte ein Mann an der Wohnungstür einer Seniorin in der Friedrich-Ebert-Straße. Er gab an, die Heizung ablesen zu müssen. Die alte Dame war von dem Auftreten her überrumpelt und ließ den vermeintlichen Ableser in die Wohnung. Beim Betreten der Räumlichkeiten verschloss der Mann die Tür nicht richtig. In der Folge kam offenbar ein weiterer Täter in die Wohnung, während der "Ableser" die Seniorin ablenkte. Als dann die Betreuerin der Seniorin in die Wohnung kam, entdeckte diese sofort den zweiten Täter, der bereits eine Geldbörse der Frau in der Hand hielt. Auf Ansprache der Betreuerin hin verließen die beiden Männer fluchtartig ohne Beute das Haus. Eine nähere Personenbeschreibung liegt nicht vor. Beide Männer hätten ein "ausländisches Erscheinungsbild". Der Ableser habe gebrochen Deutsch gesprochen. Er trug zudem eine Kappe mit einem nicht näher beschriebenen Emblem auf der Stirnseite. Tatzeitraum war zwischen 10 und 12 Uhr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen zu diesem Vorfall oder zu ähnlichen Sachverhalten werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02732/909-0 in Verbindung zu setzen. Die Polizei bittet außerdem darum, aktuelle Anlässe sofort per Notruf 110 zu melden.

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