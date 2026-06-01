Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Innenstadt - 59-Jähriger leistete Widerstand bei Verkehrskontrolle

Bonn (ots)

Am Freitagnachmittag (29.05.2026) gegen 16:35 Uhr stoppten Polizeibeamte auf dem Kaiserplatz in der Bonner Innenstadt einen 59-jährigen Mann, der mit einem eScooter ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle verweigerte der Mann die Angabe seiner Personalien und zeigte sich verbal aggressiv. Nachdem ihm erläutert wurde, dass er nach Personaldokumenten durchsucht werde, leistete er in der Folge so heftig Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, dass er fixiert werden musste.

Dabei wurde ein 33-ähriger Polizeibeamter leicht verletzt. Der 59-Jährige wurde zur Personalienfeststellung in das Polizeigewahrsam gebracht. Von dort wurde er nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass das an dem E-Scooter angebrachte abgelaufene Versicherungskennzeichen einem anderen Elektrokleinstfahrzeug zugeordnet war.

Gegen den Mann wird jetzt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Urkundenfälschung ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

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