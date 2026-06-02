PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - E-Scooter-Fahrerin flüchtete - Verkehrskommissariat ermittelt

Bonn (ots)

Am Donnerstagabend (28.05.2026) erhielt die Bonner Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall in Höhe des "Endenicher Ei". Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 33-jährige Fahrradfahrerin den Gehweg der Endenicher Straße in Fahrtrichtung Wittelsbacherring, als ihr gegen 20:35 Uhr auf dem Gehweg eine Frau auf einem E-Scooter entgegenkam. In einer Kurve kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Während die 33-Jährige bei dem Sturz verletzt wurde und in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden musste, flüchtete die Fahrerin des E-Scooters in Fahrrichtung Bonn-Duisdorf. Sie kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 1,60-1,70 m groß, kräftige Statur, bekleidet mit heller Kleidung, fuhr mit einem roten Leih-Scooter.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der flüchtigen E-Scooter-Fahrerin. Zeugen können sich unter der 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 10:06

    POL-BN: Bonn-Zentrum: 29-Jähriger nach Ladendiebstahl in Haft

    Bonn (ots) - Im Polizeigewahrsam endete der Samstag (30.05.2026) für einen 29-jährigen mutmaßlichen Ladendieb. Er soll gegen 14:45 Uhr versucht haben, Parfüm im Wert von rund 600,- Euro aus einem Geschäft in der Bonner Sternstraße zu entwenden, wurde dabei jedoch vom Personal beobachtet und gestellt. Hinzugerufene Beamte der Wache GABI nahmen den Mann, der aktuell ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, vorläufig ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 10:03

    POL-BN: Bonn-Innenstadt - 59-Jähriger leistete Widerstand bei Verkehrskontrolle

    Bonn (ots) - Am Freitagnachmittag (29.05.2026) gegen 16:35 Uhr stoppten Polizeibeamte auf dem Kaiserplatz in der Bonner Innenstadt einen 59-jährigen Mann, der mit einem eScooter ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle verweigerte der Mann die Angabe seiner Personalien und zeigte sich verbal aggressiv. Nachdem ihm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren