Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - E-Scooter-Fahrerin flüchtete - Verkehrskommissariat ermittelt

Bonn (ots)

Am Donnerstagabend (28.05.2026) erhielt die Bonner Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall in Höhe des "Endenicher Ei". Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 33-jährige Fahrradfahrerin den Gehweg der Endenicher Straße in Fahrtrichtung Wittelsbacherring, als ihr gegen 20:35 Uhr auf dem Gehweg eine Frau auf einem E-Scooter entgegenkam. In einer Kurve kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Während die 33-Jährige bei dem Sturz verletzt wurde und in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden musste, flüchtete die Fahrerin des E-Scooters in Fahrrichtung Bonn-Duisdorf. Sie kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 1,60-1,70 m groß, kräftige Statur, bekleidet mit heller Kleidung, fuhr mit einem roten Leih-Scooter.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der flüchtigen E-Scooter-Fahrerin. Zeugen können sich unter der 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei melden.

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