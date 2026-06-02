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Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Fahrradfahrer flüchtete nach Verkehrsunfall - 39-Jähriger verletzt - Zeugen gesucht (Korrekturmeldung)

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat nach einer Verkehrsunfallflucht am späten Montagabend (01.06.2026) in der Bonner Innenstadt die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 23:00 Uhr hatte ein 39-jähriger Fahrradfahrer nach derzeitigem Kenntnisstand den Bertha-von-Suttner-Platz in Fahrtrichtung Stadthaus befahren. Im Kreuzungsbereich in Höhe der Kölnstraße sei ein anderer Radfahrer, der rechts aus der Kölnstraße gekommen sei, gegen sein Hinterrad gefahren. Daraufhin stürzte der 39-Jährige zu Boden und wurde verletzt.

Der mutmaßliche Unfallverursacher habe sich kurz entschuldigt und dem verletzten Radfahrer einen 20-Euro-Schein zugeworfen. Anschließend fuhr er davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der 39-Jährige, der in Folge des Sturzes im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste, kann den flüchtigen Radfahrer wie folgt beschreiben:

Etwa 20-25 Jahre alt, etwa 1,87 m groß, schlank, markant weiße Zähne, tiefe Stimme, sprach gebrochenes Deutsch. Er sei mit einer kurzen grauen Jeans, einer schwarzen Kapuzenjacke und einer blauen Basecap bekleidet gewesen.

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 unter der 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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