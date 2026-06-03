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Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Unbekannter bei Wohnungseinbruch überrascht

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist am Dienstagmorgen (02.06.2026) in ein Einfamilienhaus an der Mondorfer Straße in der Bonner Nordstadt eingebrochen.

Zur Tatzeit gegen 08:15 Uhr klingelte der Mann zunächst an der Haustür. Als diese nicht geöffnet wurde, hebelte der Unbekannte sie auf, gelangte in die Küche und begann damit, diese einbruchstypisch zu durchsuchen. Eine Bewohnerin wurde daraufhin auf das Geschehen aufmerksam und ging vom Obergeschoss ins Erdgeschoss. Hiervon überrascht flüchtete der mutmaßliche Einbrecher nach einem kurzen Gespräch aus dem Haus. Er kann bislang als etwa 1,85 m groß, ca. 30 Jahre alt sowie mit schlanker Statur beschrieben werden, soll dunkel gekleidet gewesen sein und hochdeutsch gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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