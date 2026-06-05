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Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Röttgen: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf dem Hobsweg in Bonn-Röttgen am Donnerstag (04.06.2026) ermittelt die Bonner Kriminalpolizei und bittet um Hinweise.

Nach dem derzeitigen Sachstand verschafften sich die noch unbekannten Täter im Zeitraum zwischen 12:40 Uhr und 22:10 Uhr Zugang in das Haus, indem sie die Verglasung einer Terrassentür einschlugen. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Zimmer nach Wertsachen. Sie entwendeten eine Geldbörse und Schmuck.

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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