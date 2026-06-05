PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunken mit E-Scooter gestürzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 42 Jahre alter E-Scooter Fahrer am Donnerstag (04.06.2026) an der Theodor-Heuss-Straße zugezogen. Der 42-Jährige fuhr gegen 04.20 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße Richtung Rotebühlplatz mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg. Als er die Kienestraße querte, kam er an dem Bordstein zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Da der Verdacht der Alkoholisierung bestand, musste der 42-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 10:38

    POL-S: Taxifahrer geschlagen und beraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (03.06.2026) einen 38 Jahre alten Taxifahrer geschlagen und beraubt. Der Unbekannte stieg gegen 22.30 Uhr am Leonhardsplatz mit zwei Begleitern in das Taxi und wollte in die Talstraße gefahren werden. Während der Fahrt wollte er plötzlich zurück in die Hauptstätter Straße, da er dort seinen Geldbeutel vergessen habe. Hier stiegen zunächst alle drei ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 08:27

    POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Stammheim (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwoch (03.06.2026) in Stuttgart-Stammheim ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrer einer weißen Mercedes A-Klasse befuhr gegen 15.50 Uhr den Marco-Polo-Weg in Fahrtrichtung Korntaler Straße. Auf Höhe des Tasmanwegs überholte er eine 45-jährige Radfahrerin und touchierte diese, sodass sie mit dem Fahrrad stürzte und leichte ...

    mehr
  • 04.06.2026 – 08:24

    POL-S: Von Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-West (ots) - Zwei Leichtverletzte und etwa 45.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (03.06.2026) in Stuttgart-West ereignet hat. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem weißen Mercedes gegen 17.30 Uhr die Rotenwaldstraße aufwärts in stadtauswärtiger Richtung. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er kurz nach der Einmündung zur Herweghstraße im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren