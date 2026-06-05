Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunken mit E-Scooter gestürzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 42 Jahre alter E-Scooter Fahrer am Donnerstag (04.06.2026) an der Theodor-Heuss-Straße zugezogen. Der 42-Jährige fuhr gegen 04.20 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße Richtung Rotebühlplatz mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg. Als er die Kienestraße querte, kam er an dem Bordstein zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Da der Verdacht der Alkoholisierung bestand, musste der 42-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

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