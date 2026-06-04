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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwoch (03.06.2026) in Stuttgart-Stammheim ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrer einer weißen Mercedes A-Klasse befuhr gegen 15.50 Uhr den Marco-Polo-Weg in Fahrtrichtung Korntaler Straße. Auf Höhe des Tasmanwegs überholte er eine 45-jährige Radfahrerin und touchierte diese, sodass sie mit dem Fahrrad stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der Pkw-Lenker entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Der Lenker der älteren weißen A-Klasse soll eine ältere männliche Person mit weißen Haaren und einer Brille gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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