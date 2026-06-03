Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montag (01.06.2026) an der Ammergasse ein Pedelec gestohlen. Der 34 Jahre alte Besitzer bemerkte den Diebstahl gegen 18.40 Uhr und verfolgte den Täter noch zu Fuß, konnte ihn jedoch nicht mehr einholen. Der unbekannte Mann kam ihm gegen 18.55 Uhr auf dem Radweg auf dem Neckardamm zwischen der Reinhold-Maier-Brücke und dem Eisenbahnviadukt mit dem gestohlenen Pedelec entgegen. Der 34-Jährige brachte ihn zu Fall und versuchte, ihn gemeinsam mit einem Passanten festzuhalten. Der Täter stieß sie jedoch weg, so dass er erneut flüchten konnte. Dieses Mal jedoch zu Fuß, ohne das Pedelec. Der unbekannte Täter war zirka 180 Zentimeter groß, hatte eine Glatze, trug ein schwarzes T-Shirt und hatte auffallend wenig Zähne. Zeugen, vor allem der Passant, der helfen wollte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

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