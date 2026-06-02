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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Mauer geprallt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Ein 45 Jahre alter Mann ist am Dienstag (02.06.2026) in der Tunnelstraße mit seinem Auto gegen eine Mauer geprallt. Der Mann fuhr gegen 12.50 Uhr mit seinem Mercedes die Tunnelstraße von Feuerbach in Richtung Siemensstraße hinauf und verlor mutmaßlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und stieß schlussendlich gegen eine Mauer. Der 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Alarmierten Polizeibeamten ergaben sich zudem Anhaltspunkte darauf, dass der 45-Jährige betrunken gefahren sein soll. Er musste daher eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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