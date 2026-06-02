Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rotlicht missachtet

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Unfall am Montagabend (01.06.2026) auf der Kreuzung Heerstraße / Katzenbachstraße ist ein Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro entstanden. Ein 38-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 18.00 Uhr in der Heerstraße Richtung Hauptstraße. An der Katzenbachstraße missachtete er mutmaßlich das für ihn geltende Rotlicht. Dadurch stieß er mit der von rechts kommenden Mercedes G-Klasse eines 60-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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