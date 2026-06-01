Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 18-Jährige sexuell belästigt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart- Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (30.05.2026) an der Königstraße einen 34 Jahre Mann festgenommen, der eine 18 Jahre alte Frau sexuell belästigt haben soll. Die Frau sprach gegen 04.00 Uhr Polizeibeamte an und teilte mit, dass sie der 34-Jährige beim Verlassen eines Clubs an der Königstraße gegen ihren Willen auf den Mund geküsst haben soll. Die Polizeibeamten nahmen den 34-Jährigen fest. Gegen den Mann mit südafrikanischer Staatsangehörigkeit bestand ein Haftbefehl, weshalb er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen wurde.

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