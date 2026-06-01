Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 58-Jährigen angegriffen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Büsnau (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (30.05.2026) drei junge Männer vorläufig festgenommen, die einen 58 Jahre alten Mann am Büsnauer Platz angegriffen, zu Boden geschlagen und gegen den Kopf getreten haben sollen. Der 58-Jährige ging gegen 01.55 Uhr zu Fuß über den Büsnauer Platz. Dort soll er von den 17, 18 und 19 Jahre alten Männern unvermittelt angegriffen worden sein. Die drei Männer sollen ihn zu Boden geschlagen und dem bereits am Boden liegenden Mann mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Ein Anwohner, der die Täter ansprach, soll daraufhin noch bedroht worden sein. Anschließend flohen die Täter, konnten aber im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Die jungen Männer wurden nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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