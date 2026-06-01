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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Männer auf der Straße ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Mitte (ots)

Unbekannte haben am Samstag (30.05.2026) einen 20 Jahre alten Mann sowie einen 18-jährigen Mann am Kronprinzplatz ausgeraubt. Eine Personengruppe schlug und trat gegen 2.50 Uhr auf die beiden Männer ein und raubte dabei auch deren Mobiltelefone. Der 18-Jährige verletzte sich dabei leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Personengruppe bestand aus vier bis sechs unbekannten Männern. Einer der Täter war zirka 175 Zentimeter groß, hatte eine dickliche Figur und trug ein hellblaues Poloshirt. Ein weiterer Täter hatte lange Haare und war komplett schwarz gekleidet. Zwei Täter hatten einen Kinnbart, wobei einer dieser Männer zirka 185 Zentimeter groß war und der andere schwarze zurückgegelte Haare hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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