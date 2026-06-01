POL-S: Viele Verstöße bei Taxikontrollen

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstag (31.05.2026) in Bereich der Bolzstraße vor einer 21 Jahre alten Frau an seinem Glied manipuliert. Die junge Frau sah den Mann gegen 00:20 Uhr und entfernte sich dann, wurde aber kurz von diesem verfolgt. Nach Alarmierung der Polizei flüchtete der Mann, eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Mann war zirka 40 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, hatte kurze Haare und ...

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