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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Viele Verstöße bei Taxikontrollen

Stuttgart-Mitte (ots)

Spezialisten der Verkehrspolizei haben gemeinsam mit Mitarbeitern des Finanz- und des Eichamts sowie dem Landratsamt Esslingen am Freitagabend (29.05.2026) Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt und hierbei ihr Augenmerk auf Taxis und das Mietwagengewerbe gelegt. Die Beamten kontrollierten zwischen 17.00 und 23.00 Uhr rund 110 Fahrzeuge und stellten dabei 28 Verstöße fest, darunter fehlendes Erste Hilfe Material, fehlende Genehmigungen sowie 23 Verstöße in Zusammenhang mit der Nichtnutzung der Wegstreckenzähler.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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